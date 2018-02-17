Politis yazarları ifade vermeye çağrıldı

Rum Başsavcı Yardımcısı Eleni Loizidu hakkında, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi ve Rus makamlarla işbirliği yaptığı şeklinde haberler yayımlayan ve Loizidu’nın elektronik postalarına yer veren “Politis” gazetesinin yazarlarının ifadeye çağırılması Güney Kıbrıs’ta tepkiyle karşılandı.

Rum Başsavcı Yardımcısı Eleni Loizidu hakkında, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi ve Rus makamlarla işbirliği yaptığı şeklinde haberler yayımlayan ve Loizidu’nın elektronik postalarına yer veren “Politis” gazetesinin yazarlarının ifadeye çağırılması Güney Kıbrıs’ta tepkiyle karşılandı.

Politis: “Basın Özgürlüğü Duvara Çivilendi – Başsavcı ve Sayıştaydan Komik Bahaneler” başlıkları altında verdiği haberinde, şu anda açığa alınan Başsavcı Yardımcısı Eleni Loizidu hakkında haber yapan gazetecilerin Rum polisinde sorguya çağırıldıklarını, bu durumun gazetecilik ve haber alma özgürlüğüne darbe teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, Politis’te görev yapan bazı gazetecilerin ifade vermeleri talebinin bizzat Başsavcı Kostas Kliridis’ten geldiğini ancak Kliridis’in dün yaptığı açıklamada bunu inkar ettiğini belirtirken, Kliridis’e yönelik sert eleştiride bulundu.

Haberde, Kliridis’in kamuoyunu ilgilendiren bir konuda haber yapan gazetecileri sorguya çekmek yerine, açığa alınan ancak vatandaşın vergilerinden maaşını almaya devam eden Loizidu hakkındaki soruşturmayı takip etmesi gerektiği vurgusunda bulunuldu.

Rum Gazeteciler Birliği de dün yaptığı açıklamada, Kliridis’in Rum polisine gazetecileri sorgulama talimatı vermesini kınayarak, düşünce özgürlüğünün cezai suç teşkil edemeyeceğini vurguladı.

Gazete, “Fileleftheros” gazetesinden yapılan benzer eleştiri ve kınamalara da haberinde yer verdi.