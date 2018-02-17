  • BIST 116.511
  • Altın 162,176
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Politis yazarları ifade vermeye çağrıldı

»
Politis yazarları ifade vermeye çağrıldı
Politis yazarları ifade vermeye çağrıldı

Rum Başsavcı Yardımcısı Eleni Loizidu hakkında, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi ve Rus makamlarla işbirliği yaptığı şeklinde haberler yayımlayan ve Loizidu’nın elektronik postalarına yer veren “Politis” gazetesinin yazarlarının ifadeye çağırılması Güney Kıbrıs’ta tepkiyle karşılandı.

Rum Başsavcı Yardımcısı Eleni Loizidu hakkında, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi ve Rus makamlarla işbirliği yaptığı şeklinde haberler yayımlayan ve Loizidu’nın elektronik postalarına yer veren “Politis” gazetesinin yazarlarının ifadeye çağırılması Güney Kıbrıs’ta tepkiyle karşılandı.

Politis: “Basın Özgürlüğü Duvara Çivilendi – Başsavcı ve Sayıştaydan Komik Bahaneler” başlıkları altında verdiği haberinde, şu anda açığa alınan Başsavcı Yardımcısı Eleni Loizidu hakkında haber yapan gazetecilerin Rum polisinde sorguya çağırıldıklarını, bu durumun gazetecilik ve haber alma özgürlüğüne darbe teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, Politis’te görev yapan bazı gazetecilerin ifade vermeleri talebinin bizzat Başsavcı Kostas Kliridis’ten geldiğini ancak Kliridis’in dün yaptığı açıklamada bunu inkar ettiğini belirtirken, Kliridis’e yönelik sert eleştiride bulundu.

Haberde, Kliridis’in kamuoyunu ilgilendiren bir konuda haber yapan gazetecileri sorguya çekmek yerine, açığa alınan ancak vatandaşın vergilerinden maaşını almaya devam eden Loizidu hakkındaki soruşturmayı takip etmesi gerektiği vurgusunda bulunuldu.

Rum Gazeteciler Birliği de dün yaptığı açıklamada, Kliridis’in Rum polisine gazetecileri sorgulama talimatı vermesini kınayarak, düşünce özgürlüğünün cezai suç teşkil edemeyeceğini vurguladı.

Gazete, “Fileleftheros” gazetesinden yapılan benzer eleştiri ve kınamalara da haberinde yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: "Müzakereler yeniden başlamalı"11 Şubat 2018 Pazar 17:08
  • Can güvenliğinden korkup aracıyla ezdi ve bıçakladı10 Şubat 2018 Cumartesi 13:00
  • Güneyde çocuğa cinsel saldırıya ağır ceza10 Şubat 2018 Cumartesi 12:59
  • Anastasiadis’in yeni kabinesi07 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
  • Mavroyannis Fileleftheros'a konuştu05 Şubat 2018 Pazartesi 12:08
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti“ Başkanı yeniden Anastasiadis...İşte kesin sonuçlar04 Şubat 2018 Pazar 20:17
  • Anastasiadis seçimin galibi.... Oyların yarısı sayıldı04 Şubat 2018 Pazar 19:44
  • Oyların 3 te 1i sayıldı Anastasiadis önde04 Şubat 2018 Pazar 19:37
  • Sandık çıkış Anketlerine göre Anastasiadis önde04 Şubat 2018 Pazar 19:13
  • Malas mı? Nico mu?04 Şubat 2018 Pazar 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti