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Polonya: 15 bakan karantinaya alındı

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Polonya’da 29 yaşındaki Çevre Bakanı Michael Wos’ta koronavirüs tespit edilmesinin ardından, 15 bakan karantinaya alındı.
Polonya: 15 bakan karantinaya alındı

Polonya’da 29 yaşındaki Çevre Bakanı Michael Wos’ta koronavirüs tespit edilmesinin ardından, 15 bakan karantinaya alındı.

Wos, testinin pozitif çıktığını dün akşam açıkladı ve iyi hissettiğini söyledi. Son kabine toplantısı 10 Mart’ta yapılmıştı.

Başbakanlık Özel Kalemi Michal Dworczyk, 24 kabine üyesinin dokuzunun son toplantıya katılmadığını ve bunlara Başbakan Mateusz Morawiecki ve Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski’nin de dahil olduğnu belirtti.

177 vakanın görüldüğü Polonya’da şu ana dek dört kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.

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