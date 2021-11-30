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Polonya 7 ülkeden uçuşları durdurdu: AB dışından gelenlere 14 gün karantina

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Covid-19'un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonuna karşı Polonya yeni tedbirler aldı. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında, 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak önlemleri açıkladı.
Polonya 7 ülkeden uçuşları durdurdu: AB dışından gelenlere 14 gün karantina

Covid-19'un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonuna karşı Polonya yeni tedbirler aldı. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında, 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak önlemleri açıkladı.

Ülke olarak pandeminin dördüncü dalgasının zirvesinde olduklarını, vaka sayısı bakımından düşüşe geçmeyi beklediklerini aktaran Niedzielski, Omicron'un söz konusu beklentilerini tamamen değiştirdiğini belirtti. Niedzielski, “Bu kapsamda sınırlarımızı korumayı daha da artırıyoruz. Bostwana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve uçuşlarını durduruyoruz. Bu ülkelerden gelecek yolcular ise 14 günlük karantinada kalacak” dedi.

NEGATİFTE DEVAM EDECEK

Niedzielski, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışından gelecek yolcular için 10 gün olan karantina süresinin ise 14 güne çıkarıldığını aktararak, uçuşların yasaklandığı ülkelerden gelecek kişilerin corona virüs testlerinin negatif çıkması durumunda dahi 14 gün karantinada kalmak zorunda olduklarını ifade etti.

Niedzielski, AB dışındaki diğer ülkelerden gelecek kişilerin ise sekizinci günde yaptıracakları PCR testinin negatif çıkması durumunda karantinalarını sonlandırabileceklerini açıkladı.

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