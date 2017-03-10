Polonya, AB Zirvesi bildirisini veto etti

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, tüm itirazlarına rağmen vatandaşı Donald Tusk'un Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına yeniden seçilmesine tepki göstererek, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisini bloke etti.

KENDİLERİNİN İTİRAZLARINA RAĞMEN TUSK'UN AB KONSEYİ BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLMESİNE TEPKİ GÖSTEREN POLONYA HÜKÜMETİ, AB LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİNİ BLOKE ETTİ

POLONYA BAŞBAKANI SZYDLO: - "ZİRVELERİN SONUÇ BİLDİRİSİ İLE BİTTİĞİ AÇIKÇA YAZILMIŞTIR. BİR ÜLKENİN BUNU KABUL ETMEMESİ, ZİRVENİN USULÜNE UYGUN YAPILMADIĞI ANLAMINA GELİR"

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, tüm itirazlarına rağmen vatandaşı Donald Tusk'un Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına yeniden seçilmesine tepki göstererek, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisini bloke etti.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Birliğin geleceği, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı (Brexit), göç, ekonomi, güvenlik ve Batı Balkanlar konularının görüşüldüğü zirvenin başlangıcında, AB Konseyi Başkanlığı seçimi yapıldı.

ÜLKESİNE RAĞMEN SEÇİLDİ

Görev süresi 31 Mayıs'ta dolacak mevcut başkan Tusk, ülkesi Polonya'nın tüm itirazına rağmen 1'e karşı 27 oyla yeniden seçildi.

Zirvede, Vişegrad Grubundaki müttefikleri Macaristan ve Çekya ile AB'den ayrılma kararı alan İngiltere de Polonya'yı yalnız bıraktı.

POLONYA, SONUÇ BİLDİRİSİNİ BLOKE ETTİ

Konsey Başkanlığı görevini 2,5 yıl daha sürdürecek Tusk'la ilgili kararda yalnız kalan Polonya hükümeti, tepki olarak zirve sonuç bildirisini bloke etti.

AB Konseyinin açıklamasında, AB liderlerinin görüştüğü metnin 27 ülke tarafından desteklendiği ancak içerikle ilgili olmayan bir nedenden dolayı üzerinde fikir birliğine varılamadığı belirtilerek, bunun "sonuç bildirisi" olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

Polonya Başbakanı Szydlo da konuyla ilgili açıklamasında, "Zirvelerin sonuç bildirisi ile bittiği açıkça yazılmıştır. Bir ülkenin bunu kabul etmemesi, zirvenin usulüne uygun yapılmadığı anlamına gelir." dedi.

"AB'NİN TÜM KURALLARINI İHLAL EDEN BİRİ SEÇİLDİ"

Polonya'da iktidardaki Adalet ve Hukuk Partisinin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski ise ikiz kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin hayatını kaybettiği 2010 yılındaki uçak kazası konusunda suçladığı Tusk'un yeniden seçilmesi tepki gösterdi.

Varşova'da konuşan Kaczynski, "Gerçekleşen şey (seçim) çok kötü. AB'nin tüm kurallarını, özellikle tarafsız olunmasına ilişkin kurallarını ihlal eden bir siyasetçi seçildi. Bu tarafsızlığı korumadı ve bunu da radikal bir şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜLERİ YAKARKEN DİKKATLİ OLMALISINIZ"

Tusk ise açıklamasında, istisnasız tüm AB üyesi ülkelerle iş birliği yapmak istediğini belirterek, "Polonya'yı siyasi izolasyona karşı korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

PiS hükümetini, "Köprüleri yakarken dikkatli olmalısınız. Bir kez yakıldıklarında tekrar geçemezsiniz." ifadeleriyle uyaran Tusk, AB'nin geleceğine ilişkin tartışmalar öncesi tüm üye üyelerin, özellikle de Polonya'nın bu hususa dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

TUSK-POLONYA KAVGASI

Polonya'da 25 Ekim 2015'te yapılan seçimlerde iktidara muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi gelmişti. Tusk ise merkez sağ partisi Vatandaşlar Platformu (PO) üyesi olarak, 2007-2014 yıllarında başbakanlık yapmıştı.

Yeni Polonya hükümeti, Tusk'un AB Komisyonunun da karşı çıktığı bazı düzenlemeler ve hükümet karşıtı protestolarda taraf tuttuğunu savunuyor. PiS lideri Kaczynski de kardeşinin öldüğü kazada uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürüyor ve o dönemin başbakanı Tusk'u olayı aydınlatma konusunda isteksiz davranmakla suçluyor.