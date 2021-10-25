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Polonya Başbakanı Morawiecki: AB kafamıza silah dayıyor

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Avrupa Birliği ile Polonya arasındaki krizde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Polonya’da Anayasa Mahkemesi, ulusal yasaların AB yasalarından üstün olduğuna karar verirken, birlik cephesinden buna itiraz sesleri yükseldi.
Polonya Başbakanı Morawiecki: AB kafamıza silah dayıyor

Avrupa Birliği ile Polonya arasındaki krizde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Polonya’da Anayasa Mahkemesi, ulusal yasaların AB yasalarından üstün olduğuna karar verirken, birlik cephesinden buna itiraz sesleri yükseldi.

Polonya’yı başta finansal olmak üzere yaptırımlarla tehdit eden AB’ye en sert yanıt Başbakan Mateusz Morawiecki’den geldi. AB’nin tehdit diliyle şantaj yaptığını ve buna izin vermeyeceğini yineleyen Başbakan Morawiecki, “AB, Varşova’nın başına silah dayayarak taleplerini dayatıyor” dedi.

‘HAKLARIMIZI SAVUNURUZ’

Başbakan Morawiecki, “Avrupa Komisyonu’nu bu adımları atmaktan vazgeçmeye çağırıyorum. Eğer Varşova’ya yapacakları ödemelerde kesintiye giderek üçüncü dünya savaşı başlatırlarsa, elimizdeki tüm silahlarla haklarımızı savunuruz” ifadelerini kullandı.

AB ile yaşanan gerilim nedeniyle Polonya’nın birlikten çıkma ihtimali de son dönemde sıkça dile getiriliyor.

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