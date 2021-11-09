  • BIST 1.615,640
  • Altın 572,33
  • Dolar 9,7237
  • Euro 11,2822
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor

» »
Belarus sınırındaki Kuznica sınır kapısını yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle yük ve yolcu geçişine kapatan Polonya, mevcut sorunun yalnız bu ülkeyi değil Avrupa Birliği’nin istikrar ve güvenliğini tehlikeye attığını savundu.
Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor

Morawiecki, sığınmacı krizinden ötürü Belarus’u suçlayarak, "Polonya’nın sınır güvenliğini korumak ulusal konumuz ancak bugün bütün AB’nin istikrar ve güvenliği tehlikede." ifadesini kullandı.

Söz konusu durumun kendilerini yıldıramayacağını kaydeden Morawiecki, NATO ve AB’deki müttefiklerinin yardımıyla Avrupa’da barışı koruyacaklarını vurguladı.

Öte yandan sığınmacı yoğunluğunun yaşandığı Kuznica sınır kapısının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyuran İçişleri Bakanlığı, yük ve yolcu geçişi için farklı sınır kapılarının kullanılması uyarısında bulundu.

Sınırda yaklaşık 4 bin sığınmacı

Bu arada dün çok sayıda sığınmacının Belarus’tan Polonya’ya girmek için sınırı geçmeye çalıştığını belirten yerel kaynaklar, bugün için benzer sahnelerin yaşanmadığını aktardı. Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, halihazırda iki ülke sınırında yaklaşık 4 bin sığınmacı bulunuyor.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında can kaybı artıyor09 Kasım 2021 Salı 17:48
  • AB Sınırında Kriz: Putin Ve Erdoğan’a Mülteci Suçlaması09 Kasım 2021 Salı 16:51
  • Viyana’da genelevi aşı merkezine çevirdiler09 Kasım 2021 Salı 14:31
  • Avrupa’nın göbeğinde sığınmacı krizi: ‘Putin intikam alıyor’09 Kasım 2021 Salı 13:01
  • Göçmenler Polonya-Belarus sınır çitini aşmak için ağaçları devirdi (Video)09 Kasım 2021 Salı 11:58
  • SPD yönetimi Esken ve Klingbeil'i parti eş başkanlığına aday gösterdi09 Kasım 2021 Salı 10:52
  • Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım09 Kasım 2021 Salı 10:19
  • Belarus ile Polonya sınırında düzensiz göçmenler nedeniyle tansiyon yükseliyor08 Kasım 2021 Pazartesi 19:47
  • Kiliselerdeki istismar mağdurları için Papa'dan talep08 Kasım 2021 Pazartesi 19:17
  • Barcelona, büyük beklentilerle getirilen Xavi Hernandez'i tanıttı08 Kasım 2021 Pazartesi 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti