  • BIST 1.710,30
  • Altın 626,94
  • Dolar 10,5533
  • Euro 11,9125
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Polonya-Belarus sınırında gerilim tırmanıyor

» »
Polonya Savunma Bakanlığı, Kuznica sınır kapısında güvenlik güçleri ve sığınmacılar arasında çıkan gerginliğe ilişkin görüntüleri paylaştı.
Polonya-Belarus sınırında gerilim tırmanıyor

Polonya Savunma Bakanlığı, Kuznica sınır kapısında güvenlik güçleri ve sığınmacılar arasında çıkan gerginliğe ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sığınmacıların Kuznica sınır kapısına saldırısı geri püskürtüldü. Saldırganlar, genellikle genç erkeklerdi denildi. Öte yandan bakanlık, saldırıların Belarus güçlerinin kontrolü altında gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Görüntülerde, sığınmacıların Polonya güvenlik güçlerine taş attığı, güvenlik güçlerinin ise TOMA’larla müdahale ettiği görüldü.



BELARUS’UN PROPAGANDA OPERASYONU

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, bu saldırıların Belarusun planladığı bir propaganda operasyonu olduğunu ifade ederek, Bugünkü saldırıyı durdurdukları için askerlere teşekkür ederim. Sayenizde Polonya hala güvende. Şu anda sınırda görev yapan tüm askerler ödüllendirilecek. Size minnettarız. Belarus rejiminin planladığı bir propaganda operasyonuyla karşı karşıyayız. Bu durumu değerlendirirken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Büyük bir sorumluluk altına giren askerlerimize destek olalım dedi.

“ÜYE DEVLETLERİN YANINDAYIZ”

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Litvanya Başbakanı İngrida Simonyte ile Polonya-Belarus sığınmacı krizini değerlendirdiğini ifade etti. Leyen, “Yaptırımlar ve sonraki adımlar konusunda mevcut durumu tartıştık. AB, sınır yönetimi konusunda ek destek sundu. Üye devletlerin yanındayız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya PATLADI!17 Kasım 2021 Çarşamba 21:25
  • Tursitlerin ‘Bira Keyfi’ Pahalıya Patladı17 Kasım 2021 Çarşamba 18:04
  • Fransa'da 5'inci dalga alarmı17 Kasım 2021 Çarşamba 14:31
  • Ünlü spor mağaza zincirinden mülteci hamlesi17 Kasım 2021 Çarşamba 12:39
  • Azerbaycan: Ermenistan 7 askerimizi öldürdü17 Kasım 2021 Çarşamba 12:18
  • Ukrayna Devlet Başkanı’ndan Türkiye açıklaması17 Kasım 2021 Çarşamba 11:33
  • İngiltere ile Yunanistan arasındaki "heykel" krizi bitmiyor17 Kasım 2021 Çarşamba 10:46
  • Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı17 Kasım 2021 Çarşamba 10:06
  • Sınırdaki göçmen krizi! Çocuklarda hastalık yayılıyor!16 Kasım 2021 Salı 22:01
  • Belarus Sınırındaki Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gaz Ve Tazyikli Suyla Müdahale16 Kasım 2021 Salı 21:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti