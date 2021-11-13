  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Polonya-Belarus sınırında Suriyeli bir erkeğe ait ceset bulundu

» »
Polonya-Belarus sınırında gerilim artarken, endişe verici haberler gelmeye devam ediyor.
Polonya-Belarus sınırında Suriyeli bir erkeğe ait ceset bulundu

Polonya-Belarus sınırında gerilim artarken, endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Polonya, Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Polonya polisi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya polisi, Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait ceset bulunduğunu duyurdu. 

Ülkenin güneydoğusunda, Wolka Terechowska yakınlarında bulunan cesetle ilgili olay yerinde ilk incelemeler tamamlanırken, kesin ölüm nedeni saptanamadı.

 

Fransız siyasetçiden göçmenlerin "donarak ölmelerine" evet cevabı

 

3 kişi gözaltında

Polis, yasa dışı sınır geçişlerine yardım ettiği iddiasıyla 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Gözaltındakilerden birinin Polonya, ikisinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu açıklandı.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron: Türkiye ve Rusya Libya'dan paralı askerlerini çekmeli13 Kasım 2021 Cumartesi 09:47
  • Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı12 Kasım 2021 Cuma 22:58
  • Covid-19: Avrupa kıtasındaki son gelişmeler!12 Kasım 2021 Cuma 22:06
  • Fransa'da Elysee Sarayı'nda görev yapan bir askere tecavüz soruşturması açıldı12 Kasım 2021 Cuma 21:02
  • Kraliçe Elizabeth, doktor tavsiyesiyle istirahat sonrası ilk kez bir etkinliğe katılacak12 Kasım 2021 Cuma 20:47
  • İngiltere'de göç krizi: Tek bir günde yaklaşık 1.200 kişi!12 Kasım 2021 Cuma 20:03
  • İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti12 Kasım 2021 Cuma 19:43
  • WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in cezaevinde evlenmesine izin verildi12 Kasım 2021 Cuma 19:38
  • İngiliz Askeri Personeli, Polonya'nın Belarus Sınırını Güçlendirmesine Destek Verecek12 Kasım 2021 Cuma 18:40
  • Penguen yolunu şaşırdı, Antartika'dan Yeni Zelanda'ya ulaştı12 Kasım 2021 Cuma 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti