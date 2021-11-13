Polonya-Belarus sınırında Suriyeli bir erkeğe ait ceset bulundu

Polonya-Belarus sınırında gerilim artarken, endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Polonya, Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Polonya polisi, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Polonya polisi, Belarus sınırı yakınlarında Suriyeli genç bir erkeğe ait ceset bulunduğunu duyurdu.
Ülkenin güneydoğusunda, Wolka Terechowska yakınlarında bulunan cesetle ilgili olay yerinde ilk incelemeler tamamlanırken, kesin ölüm nedeni saptanamadı.
Fransız siyasetçiden göçmenlerin "donarak ölmelerine" evet cevabı
3 kişi gözaltında
Polis, yasa dışı sınır geçişlerine yardım ettiği iddiasıyla 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Gözaltındakilerden birinin Polonya, ikisinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu açıklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.