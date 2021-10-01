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Polonya Belarus sınırındaki OHAL'i uzattı

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Polonya, komşu Belarus'tan akın eden sığınmacıların ülkeye girişini engellemek üzere sınırda ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattı.
Polonya Belarus sınırındaki OHAL'i uzattı

Polonya, komşu Belarus'tan akın eden sığınmacıların ülkeye girişini engellemek üzere sınırda ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattı. Mecliste yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Andzej Duda'nın verdiği teklif, muhafazakar ve milliyetçi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Mecliste düzenlenen oturumda konuşan Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Pawel Soloch, sadece Eylül ayında 7 bine yakın sığınmacının sınırı yasa dışı yollardan geçme teşebbüsünde bulunduğunu, geçen yılın aynı döneminde ise bu sayının 120 civarında olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanlığı, sınırdan geçmeye çalışan sığınmacılardan pek çoğunun "radikaller ya da suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu" belirterek olağanüstü halin uzatılmasını talep etmişti.

"AB'nin istikrarsızlaştırılması girişimi"

Sınırdaki olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin karar, meclisin twitter hesabından, "Alınan kararla, AB'nin istikrarsızlaştırılmasına yönelik Belarus rejimi tarafından koordine edilen baskıya karşı duruş sergilendiği" kaydedildi.

Sınıra dikenli teller çekildi

Sınıra dikenli teller çekildi

Polonya hükümeti ve AB, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu, Ortadoğu'daki kriz bölgelerinden gelen sığınmacıları AB dış sınırlarına taşımakla suçluyor. Lukaşenko, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırımları sertleştirmesinin ardından Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, AB ülkelerine ulaşmak isteyen sığınmacıları artık engellemeyeceklerini duyurmuştu. Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve Letonya sınırlarında da sığınmacı hareketliliği yaşanıyor.

Yardım kuruluşlarından Polonya'ya eleştiri

Yardım kuruluşları ise Polonya sınır güvenlik güçlerinin sığınmacıları kitleler halinde Belarus'a geri gönderdiği şüphesini dile getirmiş, sınırdaki olağanüstü hal nedeniyle gazeteci ve yardım kuruluşu çalışanlarının bölgeye sokulmadığını, bu nedenle bölgede yaşananların takip edilemediğini bildirmişti.

Sivil toplum kuruluşları, havanın soğuması sebebiyle sınıra yığılan sığınmacıların insani bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısı yaparak Polonya hükümetini devletler hukukuna aykırı olarak insanların iltica başvurusu haklarını engellemekle suçluyor.

Polonya, 2 Eylül'de 418 kilometre uzunluk ve 3 kilometre genişliğindeki Belarus sınır şeridini 30 günlüğüne kapatmış, bölgeye binlerce asker konuşlandırarak sınırı dikenli tellerle çevirmişti. Son iki ayda sınırda beş sığınmacı yaşamını yitirdi.

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