Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, bugün Güney Kıbrıs’a gidecek

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın 3 günlük resmi bir ziyaret için bugün Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Duda’nın ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Polonya arasında “Siyasi İstişarelerle İlgili Karşılıklı Anlayış Memorandumu”, Rum Araştırma ve İnovasyon Müsteşarlığı ile Polonya Başbakanlığı arasında “Siber Güvenlik Alanında Karşılıklı Anlayış Memorandumu” ve iki ülkenin hükümetleri arasında bilim, eğitim, kültür, spor ve gençlik alanında 2021-2025 yıllarını kapsayan İşbirliği Programı imzalanacağını yazdı.
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