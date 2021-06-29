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Polonya Katolik Kilisesi'nden 300 Çocuğun Din Görevlileri Tarafından İstismar Edilmesine Özür

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Polonya Katolik Kilisesi, 1958 ile 2020 yılları arasında 300 çocuğun din görevlileri tarafından istismar edildiğini açıklayarak özür diledi.
Polonya Katolik Kilisesi'nden 300 Çocuğun Din Görevlileri Tarafından İstismar Edilmesine Özür

Polonya Katolik Kilisesi, 1958 ile 2020 yılları arasında 300 çocuğun din görevlileri tarafından istismar edildiğini açıklayarak özür diledi.

Euronews’in haberine göre, Polonya Katolik Kilisesi'nin reşit olmayanların uğradığı cinsel istismar hakkında yayınladığı son raporunda, 62 yıllık süreçte 300'den fazla erkek ve kız çocuğun 292 din insanı tarafından istismar edildiği belirtildi. Vakaları mağdurlar, mağdur yakınları, din insanları, medya ve diğer kaynaklar 2018'in ortasından 2020 sonuna kadar kilise yetkililerine bildirdi.

Polonya Katolik Kilisesi'nin başındaki Başpiskopos Wojciech Polak, başkent Varşova'daki çevrimiçi bir konferansta, kurbanlardan özür dileyerek af diledi.

Tüm piskoposluklardan toplanan kilise istatistiklerine göre, 1 Temmuz 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında kilise yetkililerine 18 yaşın altındaki kişilere yönelik 368 taciz bildirimi yapıldı. 1958 ile 2020 arasındaki dönemi kapsayan süreçte soruşturmanın ilk aşamasında 144 vaka Vatikan İnanç Doktrini Cemaati tarafından kabul edildi. 186 kişi hakkında araştırma devam ederken 38 kişi hakkındaki iddialar güvenilir olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Kilisenin 1990-2018 yılları arasındaki ilk raporunda, 625 reşit olmayan çocuğu taciz ettiği iddia edilen 382 din adamı vakası iddiası listelenmişti. Mevcut rapor, o zamandan beri ortaya atılan yeni iddiaları yansıtıyor.

Kilise yetkilileri, fail olduğu iddia edilen 42 kişinin adının önceki raporda da bulunduğunu söyledi.

KARDİNAL DZİWİSZ HAKKINDA VATİKAN'DAN SORUŞTURMA

Katolik kilisesinin yönetim merkezi Vatikan, Polonyalı Kardinal Stanislaw Dziwisz'in Krakov Başpiskoposluğu döneminde bazı cinsel istismar vakalarını örtbas etmekle suçlanmasının soruşturulduğunu bildirdi.

Vatikan basınındaki haberlerde, bir dönem Papa II. John Paul'e yakın isimlerden olan Kardinal Dziwisz'in, Krakov Başpiskoposluğu yaptığı 2005-2016'da cinsel istismar vakalarını örtbas ettiği suçlamalarını incelemek üzere Kardinal Angelo Bagnasco'yu görevlendirdiği belirtildi.

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