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Polonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti: Yerleşkeye el koyuldu

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Polonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti: Yerleşkeye el koyuldu
Polonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti: Yerleşkeye el koyuldu

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Pazartesi günü Sobieskiego 100 adresindeki yerleşkenin önünden yaptığı basın açıklamasında yerleşkeye el koyduklarını ve binaların içindeki her odanın kayıt altına alınıp envanter çıkartılmaya başlandığını belirtti. Trzaskowski bir çok özel inşaat firmasının kendilerine başvurarak binaların yenilenmesi için başvurduğunu sözlerine ekledi.

Varşova sakinleri tarafından Casus Şehri olarak adlandırılan yerleşkenin yenilenmesinin ardından binaların, Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verileceği vurgulandı. Belediye Başkanı açıklamasında her odanın boşlaltılırken harabeye döndüğünü belirterek asansörlerin elektrik kablolarının kesik olduğunu ifade etti.

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