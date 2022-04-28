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Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki göçmen sorunu ve Rus doğal gazıyla ilgili olarak Alman Bild gazetesinin sorularını yanıtladı.
Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki göçmen sorunu ve Rus doğal gazıyla ilgili olarak Alman Bild gazetesinin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın Ruble ile doğal gaz ödemesi kararının Polonya için etkileri sorulduğunda Morawiecki, “Hayır, bu şantaj girişimi boşa çıkacak. Polonya hazırlıklı, kesintiyi telafi etmek için sıvı gaz terminali inşa ettik. Norveç’ten gelen gaz için Baltık boru hattımız da neredeyse tamamlandı. Bize şantaj yapılamayacak. Rus gazı için de ruble ödemeyeceğiz” dedi.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Rusya ile doğal gaz boru hattı kurmamaları yönünde Almanya’yı uyardıklarını ancak Alman siyasetçilerin buna kulak asmadığını belirterek bu konuda bir özür beklemediklerini söyledi.

‘TÜRKİYE GİBİ BİZ DE AB YARDIMINI HAK EDİYORUZ’

“Alman siyasetindeki U dönüşü fazla gecikmeli oldu. Unutmayın ki Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi Kırım’a ve Doğu Ukrayna’ya saldırı olduktan sonra kararlaştırıldı” diyen Morawiecki “Biz bu konuda ve Kremlin’in izlediği siyasetin sonuçları üzerinde hiçbir zaman yanılsamaya kapılmadık. Diyorum ki geç olmaması hiç olmamasından yeğdir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın işgali sonrası büyük bir mülteci krizi yaşandığına değinen Morawiecki, “Lemberg’deydim, kolları veya bacakları kopmuş askerler gördüm. Bu kişiler yalnızca Ukrayna’da değil burada Polonya’da da tedavi ediliyor. Ancak bunun için paraya ihtiyacımız var. Aynı şekilde Polonya’da kapılarımızı açtığımız 2,5 milyon mülteci için de… Bunların yüzde 93’ü kadın ve çocuk. Onlara daha çok özen gösterilmeli. Şimdiye kadar AB bunun için bize bir kuruş ödemedi. Adil muamele istiyoruz: Türkiye son mülteci dalgasına milyarlarca dolar destek aldıysa, o zaman biz de şimdi AB yardımını hak ediyoruz” dedi.

ESKİ ALMANYA BAŞBAKANI KRİZİ

Polonya Başbakanı Morawiecki, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’e de öfkeli olduğunu ifade etti. Schröder ile tokalaşıp tokalaşmayacağı sorusuna Morawiecki “Asla hiçbir şekilde” yanıtını verdi.

Polonya Başbakanı, “(Schröder’in) Son yaptığı açıklamalar hiçbir şey öğrenmediğini gösteriyor. Utanması yok, en ufak bir vicdan azabı bile duymuyor. Hepimiz Buça’dan, Hostomel’den ve başka yerlerden gelen fotoğrafları gördük. Bu, bir kişinin fikrini değiştirmeye yetmiyorsa onun terbiyesi yoktur” dedi.

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