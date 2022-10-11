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Polonya vatandaşlarını uyardı: Belarus’tan kaçın!

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Polonya, dün gece Belarus'taki vatandaşlarına 'ülkeden ayrılın' çağrısı yaptı.
Polonya vatandaşlarını uyardı: Belarus’tan kaçın!

Ukrayna dün güne bombalarla uyanırken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakınlaşması tüm dünyada endişeleri artırırken, Polonya’dan dün Belarus’taki vatandaşlarına ‘ülkeden ayrılın’ çağrısı yapıldı.

Varşova hükümeti ile Belarus ilişkileri Ukrayna işgalinin ardından giderek gerginleşirken, hükümet dün gece internet sitesinden bir uyarı mesajı yayınladı. Varşova hükümetinden paylaşılan mesajda, “Belarus topraklarında kalan Polonya vatandaşlarının ticari ve özel araçlarla ülkeyi terk etmelerini tavsiye ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Polonya’da olası bir saldırı için sığınakların kontrol edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Dün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını açıklamış, Ukrayna’nın ülkesine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürmüştü. Lukaşenko ayrıca Rus birlikleriyle birleşen Belarus ordusunun Ukrayna sınırına konuşlandırılacağını açıkladı. Polonya ve Litvanya’yı da Ukrayna’ya yardım etmekle suçladı.

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