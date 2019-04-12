Polonya, Yunan komünist Beloyannis'in anıtını yıktı

Polonya hükümeti, Yunanistan Komünist Partisi önderlerinden ve faşizme karşı direnişin kahramanlarından Nikos Beloyannis’e adanmış anıtı yıktı. Anıt Polonya’daki Yunan mülteciler tarafından yapılmıştı.

Polonya’da Wroclaw kentinde bulunan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi Nikos Beloyannis’in anıtı yıkıldı.

Yunanistan’daki iç savaşın ardından Polonya’ya sığınan Yunan mülteciler tarafından yapılan anıt “komünizmi ve totaliter rejimleri övmeyi yasaklama” yasası olarak adlandırılan anti-komünist yasa kapsamında yıkıldı.

Polonya’da 2016 yılında yürürlülüğe giren yasayla beraber ülkede sosyalist dönemden kalma heykel anıt ve müzeler yıkılmaya başlanmıştı. Aynı yasa kapsamında komünistler üzerindeki siyasal baskıyı artıran Polonya hükümeti ülkedeki Alman işgali sırasındaki anti-faşist direnişin ve SSCB tarafından ülkenin işgalden kurtarılmasının izlerini silmek için çalışıyor.

Konuya dair Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) yapılan açıklamada, Polonyalı yetkililerin Nikos Beloyannis anıtını kaldırmaları kınanırken, bu adımın “Polonya hükümetinin AB'nin desteğiyle anti-komünist saldırısını artırdığının kanıtı” olduğu vurgulandı.

KKE’nin açıklamasında bu adımın Yunanistan İç Savaşı’nda Yunanistan Demokratik Ordusu saflarında savaşan insanların anılarına, ailelerine ve hâlâ Polonya’da yaşayan binlerce Yunana karşı bir hakaret olduğu belirtildi.