  • BIST 1.454
  • Altın 516,143
  • Dolar 8,5305
  • Euro 10,3753
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Polonya’da AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

» »
Polonya, aşı tedarikinde düzensizlik nedeniyle AstaraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.
Polonya’da AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

Polonya, aşı tedarikinde düzensizlik nedeniyle AstaraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.

Polonya, kanda pıhtılaşmaya sebep olduğu gerekçesiyle bazı ülkeler tarafından kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısını kullanımını durdurma kararı aldı.

Hükümet Stratejik Kaynaklar Ajansı (Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının tedarikinde uzun zamandır gözlemledikleri düzensizlik ve öngörülemezlik nedeniyle söz konusu aşının kullanımını durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Ajans, bu kapsamda ilk doz olarak AstraZeneca aşısını uygulamayı durdurduklarını, ikinci dozu bekleyen kişilere ise söz konusu dozun kendileri için belirlenen tarihlerde yapılacağını bildirdi. Bugüne kadar 974 bin kişinin iki doz Astrazeneca ile aşılandığını, ikinci dozu bekleyen kişi sayısının ise yaklaşık 1 milyon 700 bin olduğunu ifade eden Ajans, stoklarda mevcut tüm AstraZeneca aşılarının ikinci dozu bekleyen kişilere tahsis ettiklerini aktardı.

16 milyon doz aşı için anlaşma imzalanmıştı

Polonya, AstarZeneca firmasıyla geçtiğimiz yıl 16 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapmıştı. Ancak Başbakanlık Ofisi Başkanı ve Hükümet Aşılama Programı Sorumlusu Michal Dworczyk, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, söz konusu aşının tedarikinde sürecin başından beri sorunlar yaşandıklarını, bazı aşıların hiç gelmediğini, bazılarının ise beklenenden çok daha az sayıda geldiğini ifade etmişti.
Bugüne kadar Polonya’da 22 milyon 737 bin 88 doz aşı yapıldı. Covid-19’a karşı bir doz aşılananların sayısı 14 milyon 845 bin 783, iki doz ya da tek dozluk Johnson & Johnson ile aşılananların sayısı ise 8 milyon 621 bin 29 kişi oldu. (İHA)

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan’da Eğitim Uçuşu Yapan Savaş Uçağı Düştü09 Haziran 2021 Çarşamba 15:12
  • Avrupa Parlamentosu'ndan Dijital Kovid Sertifikası'na 'evet' oyu çıktı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:55
  • Paşinyan’dan seçim vaadi: Oğlumu verip esirleri alacağım09 Haziran 2021 Çarşamba 10:37
  • WWF'ye Göre Akdeniz'deki Deniz Suyu Dünya Ortalamasından Yüzde 20 Daha Hızlı Isınıyor08 Haziran 2021 Salı 23:10
  • Brüksel’de maske zorunluluğu artık yok!08 Haziran 2021 Salı 22:54
  • Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a Tokatlı Saldırı08 Haziran 2021 Salı 19:38
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı... (VİDEO)08 Haziran 2021 Salı 18:55
  • AB Sayıştayı, Frontex’i Dış Sınırların Korunmasında Etkisiz ve Yetersiz Buldu08 Haziran 2021 Salı 16:55
  • Avrupa Parlamentosu Ab İçinde Seyahate İmkan Verecek Dijital Kovid Sertifikası’nı Oylayacak08 Haziran 2021 Salı 16:49
  • Yunanistan 25-29 yaş arasına aşı vermeye başlıyor08 Haziran 2021 Salı 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti