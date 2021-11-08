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Polonya’da binlerce insan kürtaj hakkı engellenen kadın için sokağa çıktı

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Kürtaja çok sıkı önlemlerin ve kuralların getirildiği Polonya’da binlerce insan önceki gün sokaklara çıktı…
Polonya’da binlerce insan kürtaj hakkı engellenen kadın için sokağa çıktı

Kürtaja çok sıkı önlemlerin ve kuralların getirildiği Polonya’da binlerce insan önceki gün sokaklara çıktı…

Avrupa’nın en katı Katolik ülkelerinden biri olan Polonya’da son dönemde sıklıkla tartışılan kürtaj konusu yeniden alevlendi… Bebeğinin öldüğü tespit edilen ve sıkıntılı bir hamilelik süreci geçiren 30 yaşındaki Izabela’nın kürtaj talebi reddedildikten sonra ölmesi büyük  tepki çekti.

Eylül ayında Pszczyna’da hastaneye giden ve sıkıntılı bir hamilelik süreci geçiren 22 haftalık hamile olan Izabela’nın bebeğini almak için doktorlar sezaryen yaptı. Fakat Izabela ameliyat sırasında yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olayın ardından önceki gün Polonya’nın birçok kentinde insanlar sokağa çıktı. Farklı şehirlerde binlerce protestocu hükümetin bu kararını eleştirdi ve Izabela’nın ölümünün arkasında doktor hatası değil hükümetin kararı olduğunu söyledi.

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