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Polonya’da binlerce Nazi kurbanının külleri bulundu

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Polonya’daki bir Nazi toplama kampı yakınlarında yaklaşık 8 bin kişinin küllerinin yer aldığı toplu mezar bulunduğu belirtildi.
Polonya’da binlerce Nazi kurbanının külleri bulundu

Polonya Ulusal Anma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki eski Soldau Nazi toplama kampı yakınlarında toplu mezar ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Nazi işgali sırasında işlenen savaş suçlarını araştıran enstitüde görevli Tomasz Jankowski konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mezarda yaklaşık 17,5 ton ağırlığında en az 8 bin Nazi kurbanına ait küllerin bulunduğunu söyledi. Jankowski, kurbanların 1939'da katledildiğini ve cesetlerin çoğunun Polonyalı seçkinlere ait olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Arkeologların ayrıca toplu mezarda yüzlerce giysi, düğme ve çeşitli eşya kalıntıları bulduğunu belirten Jankowski, çalışma yapılan alanda iki çukur bulunduğunu ve başka mezarlar bulunması için kazı işleminin devam edeceğini ifade etti.
Cesetlerin soykırımın izlerini silmek için bir Nazi operasyonu ile mezarlardan çıkarılıp yakılarak tekrar gömüldüğü tahmin ediliyor.

DETAYLI RAPOR HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada, Nazi savaş suçlarının değil, mali kayıpların hesaplamalarının da bulunduğu detaylı bir raporun hazırlandığını söylemişti. Morawiecki, ayrıca Almanya’nın Polonya halkına büyük zarar verdiğini ve hiçbir zaman tazminat ödemediğini ifade etmişti.

Almanya tarafından yapılan açıklamada ise tazminat davasının 1950’lerde yasal olarak kapatıldığı belirtilmişti.

Dzialdowo olarak da bilinen Soldau toplama kampı, geçiş yeri, gözaltı ve soykırım için 1939’da inşa edilmiş ve Nazi işgali boyunca kullanılmıştı. Kampta, 30 bine yakın insanın öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında 3 milyonu Yahudi olmak üzere 6 milyon Polonyalı öldürülmüştü.

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