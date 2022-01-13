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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Polonya'da günlük vaka sayısı 200 ila 300 bini bulabilir

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Polonya'da Omicron varyantı nedeniyle günlük COVID-19 vaka sayısının 200 ila 300 bine çıkması bekleniyor.
Polonya'da günlük vaka sayısı 200 ila 300 bini bulabilir

Polonya'da Omicron varyantı nedeniyle günlük COVID-19 vaka sayısının 200 ila 300 bine çıkması bekleniyor.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Nedzelski, yerel kanala yaptığı açıklamada, günlük COVID-19 vaka sayısının 200 ila 300 bine çıkabileceğini, son dönemde vakaların büyük bölümünü Omicron varyantı sonucu enfekte olan kişilerin oluşturduğunu söyledi.

Varşova Üniversitesi uzmanları da ülkede enfekte olanların sayısında gelecek haftalarda yüzde 100 artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, "Böyle giderse şubat ortasında günlük 140 bin vaka ve 1000 ila 2 bin ölüm sayısına sahip olacağız" ifadesini kullandı.

80 bin yatağa ihtiyaç duyulacak

COVID-19 salgınında hasta sayısının artmasıyla Polonya'da 80 bin yatağa ihtiyaç duyulacağı da dile getiridli.

Ölümlerin çoğu aşısız kişilerden oluşuyor

COVID-19'dan ölenlerin çoğunu aşısız kişilerin oluşturduğu Polonya'da bugüne kadar 21 milyondan fazla kişi tam aşılandı, 6,6 milyondan fazla kişi de hatırlatıcı doz yaptırdı.

Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte COVID-19'dan 684 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 173 vaka tespit edildi.

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