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Polonya’da ‘Kadınlar aşırı alkol tüketiyor’ tartışması

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Polonya'da düşük doğum oranının genç kadınların aşırı alkol tüketiminden kaynaklandığı iddiası tartışma yarattı.
Polonya’da ‘Kadınlar aşırı alkol tüketiyor’ tartışması

Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin lideri Jaroslaw Kaczynski, ülkedeki düşük doğum oranının üzücü olduğunu belirterek, bunun genç kadınların aşırı alkol tüketiminden kaynaklandığını iddia etti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Elk kentinde konuşan Kaczynski, alkol kullanımı nedeniyle kadınların erkeklerden daha fazla risk altında olduğunu savundu. Kaczynski, Polonya’daki insanların çok az çocuğunun olduğunu öne sürerek, partisinin, aileleri mali açıdan desteklemek için bir dizi sosyal programla bu sorunu çözmeye çalıştığını kaydetti.

Toplumun bazı kesimlerinde çocuk sahibi olmaya karşı “kültürel direnç” bulunduğuna dikkati çeken Kaczynski, Varşova’nın ülkenin en zengin bölgesi olmasına rağmen en düşük doğum oranına sahip bulunduğunu söyledi. Çok erken yaşta anneliği desteklemediğini ifade eden Kaczynski, “Genç kadınlar, 25 yaşına kadar aynı yaştaki erkeklerin tükettiği kadar içki içmeye devam ederse hiç çocuk olmayacak. Biraz şaka yapıyorum ama bayanlar, baylar, bu iyiye işaret değil. Bu konularda belirli olgularla mücadele etmek zorundasınız” diye konuştu.

Ana merkez muhalefeti liderlerinden Barbara Nowacka, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kaczynski, kadınlar, planlarımız, hayallerimiz ve hayatlarımız hakkında hiçbir şey bilmediğini gösterdi. Bu sözler Polonyalı genç kadınlar için talihsizlik” değerlendirmesinde bulundu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan Polonyalılar, sosyal medya üzerinden Kaczynski’ye yoğun tepki gösterdi. 

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