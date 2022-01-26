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Polonya'da Kar Leoparı Koronavirüsten Öldü

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Polonya'da Kar Leoparı Koronavirüsten Öldü: 'İnsanlardan Kapmış Olabilir'
Polonya'da Kar Leoparı Koronavirüsten Öldü

Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana'nın Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

Kovid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Kovid-19’a yakalandığı açıkladı.

Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayana'nın ölüm nedeni Kovid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın koronavirüsü insanlardan kaptığını düşünüyor.

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