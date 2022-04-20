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Polonya’da kömür madeninde patlama

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Polonya'nın güneyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından 3 işçi hayatını kaybederken, 20 işçi ise yaralandı.
Polonya’da kömür madeninde patlama

Polonya’nın Silezya eyaletine bağlı Pawlowice köyünde bulunan bir kömür madeninde sabah saatlerinde metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

JSW Madencilik tarafından işletilen madende yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk belirlemeye göre; 3 kişi hayatını kaybetti, 20 işçi de yaralandı.

Madende kayıp olan 7 işçi için ise arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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