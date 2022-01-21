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Polonya'da "Kovid-19'dan Ölüm" Sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan Sonraki En Büyük Kayıp Oldu

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Polonya'da "Kovid-19'dan Ölüm" Sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan Sonraki En Büyük Kayıp Oldu
Polonya'da "Kovid-19'dan Ölüm" Sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan Sonraki En Büyük Kayıp Oldu

Polonya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek kayıp oldu.

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 248 kişinin yaşamını yitirdiğini, salgının başından bu yana 103 binden fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Kovid-19 salgınında Avrupa Birliğinin en yüksek ölüm oranına sahip üyesi Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybı yaşandı.

Bakanlık ayrıca Polonya'da son 24 saatte 36 bin 500 vakanın tespit edildiğini, Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısında rekor yaşandığını bildirdi.

Son 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vakalarının 1390'ının Omicron varyantı taşıdığı, salgının 5. dalgası için hastanelerde yaklaşık 31 bin yatağın hazır bulundurulduğu belirtildi.

Polonya'da gelecek hafta günlük vaka sayısının 50 bine çıkabileceği ifade ediliyor.

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