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Polonya’da küçük bir kasabanın eşcinsel belediye başkanı

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Polonya’da küçük bir kasabanın eşcinsel belediye başkanı
Eşcinsel bir genç, 800 kişinin yaşadığı Bobrowniki kasabasında oyların 700’ünü alarak belediye başkanı seçildi. Bu durum ülkedeki LGBTİ hakları açısından önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Polonya’da, 800 kişilik küçük bir kasabada, 700 kişi eşcinsel bir belediye başkanı için oy verdi.

Łukasz Włodarczyk, Damnica Belediyesine bağlı Polonya’nın kuzeyinde 800 kişilik bir yer olan Bobrowniki’de yaşıyor. Biyoloji dersleri alan ve otuzlarında olan bu genç, yaşayanların çoğunluk oyunu alarak kasabanın belediye başkanı seçildi. Aslında, yerel basının haberine göre, 800 kişi içerisinden 700’ü Łukasz Włodarczyk için oy verdi. Sadece tek bir seçmen diğer adaya oy vermiş ve bu kişinin de kendisi olduğu düşünülüyor. Geri kalan yaşayanlar da ya oy vermedi ya da oy verme yetkisine sahip değiller

Yeni belediye başkanının Łukasz Ciężadło ile 4 yıldır birlikte. Yakın bir zamanda bu ikili İskoçya'nın başkenti Edinburgh’da evlendi ancak Polonya evlilik eşitliğini tanımadığı için bu evliliğin kendi ülkelerinde yasal karşılığı bulunmuyor. Bu iki adam yerel yönetimlerin gözünde bekar sayılıyorlar.

LGBTİ hakları için önemli bir gelişme

Polonya’nın küçük bir kasabasında seçilen eşcinsel belediye başkanı yerel medyada merak uyandırdı. Öyle görünüyor ki bir belediye başkanı olarak onları temsil etmesi için halk Włodarczyk’i zorlamış.

Kasaba halkı Łukasz’ın erkek arkadaşıyla yaşadığını biliyor ve kimsenin bununla bir problemi yok. Kasabadan bir kişi tvn 24 kanalına “Çok kibar, eğitimli ve eğlenceli biri” derken bir başkası “Biz hiçbir zaman onun hayat tarzıyla ya da cinsel yönelimiyle ilgilenmedik” diyor.

Polonya; Hristiyan geleneklerine bağlı muhafazakâr bir ülke. 2015 seçimlerinde aşırı sağ parti olan Yasa ve Adalet partisi kazandı. Homofobi hâlâ önemli bir sorun. Ancak geçtiğimiz yıllardaki gelişmelere bakarak eşcinselliğe olan bakış açısında bir gelişme olduğunu görüyoruz. 2011’de Robercie Biedroniu (Robert Piedron) ve Anna Grodzka LGBT topluluğundan gelen ilk milletvekilleri oldu. 2014’te, Robercie Biedroniu ülkenin ilk eşcinsel belediye başkanı oldu. Biedroniu 100bin nüfuslu ve Bobrowniki kasabasına 30 km uzaklıkta olan Słupsk kasabasında seçilmişti.

 

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