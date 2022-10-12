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Polonya’da petrol boru hattında sızıntı tespit edildi

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Polonya, Rusya'dan Avrupa'ya ham petrol taşıyan Drujba boru hattında dün gece sızıntı tespit edildiğini duyurdu.
Polonya’da petrol boru hattında sızıntı tespit edildi

Polonya petrol boru hattı operatörü PERN, Rusya’dan Avrupa’ya ham petrol taşıyan Drujba boru hattında dün gece sızıntı tespit edildiğini bildirdi. PERN’den yapılan açıklamada, Plock şehrine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki boru hattının birinci hattında tespit edilen sızıntının nedeninin bilinmediği ifade edildi.

Olay yerinin güvenlik altına alındığına işaret edilen açıklamada, boru hattının ikinci hattında ve PERN’in boru hattı altyapısının diğer unsurlarında sıkıntı olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Bu noktada tüm PERN hizmetleri (teknik, operasyonel, şirket içi itfaiye ve çevre koruma) bu tür durumlar için sağlanan algoritmalara göre hareket ediyor” ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük ham petrol hatlarından olan Drujba boru hattı, Ukrayna ve Belarus üzerinden geçerek Polonya ve Almanya’ya ulaşırken, hattın güney kısmı Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’a uzanıyor. 

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