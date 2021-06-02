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Polonya'da yayalara cep telefonu yasağı

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Geçen yıl trafik kazalarında 2 bin 500 yayanın hayatını kaybettiği Polonya, bu yönüyle Avrupa Birliği'nde en ön sırada. Ülkede, yaya geçitlerinde cep telefonu kullanılmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.
Polonya'da yayalara cep telefonu yasağı

 

Polonya Radyosunun haberinde, ülkede trafik kazalarında can kayıplarını azaltmaya yönelik yapılan bir yasa kapsamında trafikte yayaların cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemenin de uygulanmaya başlandığı açıklandı.

Haberde, yasanın otoyollarda iki araç arasındaki fren mesafesini yeniden düzenlediği ve bagajda yolculuk yapılmasını yasakladığı vurgulandı.

Cep telefonu yayalara da yasak

Düzenlemenin yalnız sürücülere yönelik olmadığı, yayaları da kapsadığı belirtilen haberde, yayaların karşıdan karşıya geçerken cep telefonu kullanmasının yasaklandığı aktarıldı.

Geçen yıl Polonya'da trafik kazalarında 2 bin 500 yayanın hayatını kaybettiği, bu yönüyle ülkenin Avrupa Birliği'nde en ön sırada olduğu belirtildi.

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