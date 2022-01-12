  • BIST 2.064,21
  • Altın 772.57739
  • Dolar 13.2821
  • Euro 15.1848
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Polonya’nın Belarus Sınırında 240’tan Fazla Göçmenin Öldürüldüğü İddia Edildi

» »
Belarus’a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko, Polonya sınırında geçen yılın yaz aylarından bu yana 240’tan fazla göçmenin öldürüldüğünü öne sürdü.
Polonya’nın Belarus Sınırında 240’tan Fazla Göçmenin Öldürüldüğü İddia Edildi

Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturma esnasında Çeçko’nun 8 Haziran 2021’den bu yana Polonya’nın Semyanovka yerleşim yeri yakınında ve Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetlerde yer aldığını dile getirdiği belirtildi.

Çeçko’nun birden fazla bu cinayetlere tanık olduğu aktarılan açıklamada, "Bu askerin sözlerine göre, 240’tan fazla kişi öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma esnasında Çeçko’nun, Polonya sınırından Almanya’ya giderken kadınlar ve çocuklar dahil öldürülen göçmenler arasında yabancılara yardım eden iki de gönüllünün olduğunu öne sürdüğü aktarılan açıklamada, “Bu askere göre, ölülerin cesetleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca, meslektaşları ona infazlara katılımlarından bahsetti.” ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgilere dayanılarak objektif delillerin oluşturulması için Belarus Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallar üzerinden olay ile ilgili uluslararası kuruluşlara, Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan’daki yetkili organlara konuyu bildirdiği kaydedilen açıklamada, Almanya ve Batı Avrupa’ya giden vatandaşların kaybolmalarıyla ilgili bilgi toplama girişimi başlatıldığı bildirildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık 2021'de Polonya’nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus'tan sığınma talebinde bulunmuştu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, asker Çeçko’yu firar etmekle suçluyor.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım 2021'den itibaren, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan 2 bin kişilik bir grup önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde beklemişler, ardından bu kampları boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri dönmüştü.

Geçen yıl yaz aylarından itibaren Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışanların sayısının arttığı belirtilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda'da enflasyon aralıkta son 40 yılın zirvesine ulaştı11 Ocak 2022 Salı 14:45
  • Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Kazak kardeşlerimizin yanında olmak ortak sorumluluğumuz11 Ocak 2022 Salı 14:31
  • Almanya'da sosyal medyada yeni dönem: İşlenen suçlar BKA'ya bildirilecek11 Ocak 2022 Salı 14:13
  • İsveç Savunma Bakanı: Rusya tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi11 Ocak 2022 Salı 13:43
  • David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü11 Ocak 2022 Salı 11:14
  • Danimarka İstihbarat Şefi Gözaltına Alındı: ABD’ye Gizli Bilgi Sızdırdığı Öne Sürüldü10 Ocak 2022 Pazartesi 22:51
  • Hollanda’da 299 Gün Sonra Hükümet Resmen Kuruldu10 Ocak 2022 Pazartesi 19:10
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sokaktaki Polis Sayısını İkiye Katlamak İstiyor10 Ocak 2022 Pazartesi 18:43
  • Alman Bakan Faeser: Toplumumuz İçin En Büyük Tehdit, Aşırı Sağcılıktır10 Ocak 2022 Pazartesi 17:56
  • İtalya'da Okullar Salgında Vaka Artışına Rağmen Yeniden Açıldı10 Ocak 2022 Pazartesi 17:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti