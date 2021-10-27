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Polonya'ya her gün 1 milyon euro yargı bağımsızlığı cezası

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Polonya'nın tartışmalı yargı reformuna ilişkin Avrupa Adalet Divanı'nın kararını uygulamaması pahalıya patladı. Polonya, Adalet Divanı'na her gün 1 milyon euro ödemeye mahkum edildi.
Polonya'ya her gün 1 milyon euro yargı bağımsızlığı cezası

Avrupa Adalet Divanı, tartışmalı yargı reformunu değiştirmemekte direndiği gerekçesiyle, Polonya'yı ilgili değişkiliği yapana dek AB Komisyonu'na her gün 1 milyon euro para cezası ödemeye mahkum etti. Adalet Divanı, geçen Temmuz ayında hakimlerin denetimi için oluşturulan Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi'nin çalışmasıyla ilgili düzenlemelerin AB hukuku ve yargı bağımsızlığıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle değiştirilmesi gerektiğine karar vermişti.

Adalet Divanı bugünkü açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) hukuk düzeni ve dayandığı değerlerde "ağır ve tekrar onarılamaz hasarlara" yol açılmasını önlemek için 14 Temmuz'da alınan karara Polonya'nın uyması gerektiğine işaret etti. Açıklamada, verilen para cezasının Polonya'nın söz konusu karara uymasına etki etmesinin beklendiği vurgulandı.

Polonya'ya para cezası verilmesi, 9 Eylül'de AB Komisyonu'nun hukuk devleti ilkesine uyulmasını denetleyen birimi tarafından talep edilmişti. Verilen para cezası, Polonya Adalet Divanı'nın kararını yerine getirinceye dek uygulanacak.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, AB Komisyonu'nun adımını "Polonya'ya saldırganlık" olarak nitelendirmişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "AB'nin tamamındaki yargı sistemi bağımsız ve adil olmalı" diyerek Varşova'nın tutumunu eleştirmişti.

Değiştirilmesi istenen düzenleme neydi?

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'daki Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi'ne hakimlerin dokunulmazlığını talep etme, ayrıca istihdamı ve emekliliğe ayrılması konusunda karar verme konularında yetkilerinin iptal edilmesini istemişti. Polonya da daha önce tartışmalı Disiplin Dairesi'nin var olan haliyle lağvedileceğini açıklamıştı. Ancak Daire, eski vakalarla ilgili olarak çalışmalarına devam etti.

Söz konusu Daire, Polonya'nın iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin hazırladığı yargı reformunun odak noktasını oluşturuyordu.

Polonya, 20 Eylül'de de Çekya ve Almanya sınırındaki Turow adlı linyit madenindeki operasyonlarını durdurması için daha önceki mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle AB Komisyonu'na günlük 500 bin euro para cezası ödemeye çarptırılmıştı.

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