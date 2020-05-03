Pompeo: Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair elimizde güçlü kanıtlarımız var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olabileceğine dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

Basına konuşan Pompeo, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği ve Çin’in şiddetle karşı çıktığı suçlamayı bir kez daha gündeme getirdi.

Ellerinde çok ciddi ve güvenilir kanıtlar olduğunu yineleyen Pompeo, Çin’in bu virüsü bilerek yaydığını iddia etti.

Pompeo, “Çin’deki laboratuvarlar dünyaya virüs bulaştırmaya meyilli ve kurallara uymamakla biliniyor. Onlar bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de Çin’deki laboratuvardan gelen virüsle dünyayı onlar tehlikeye attı.” dedi.

Pompeo, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin Çin'e biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması çağrısını yineledi.

Trump'ın Çin'den tazminat talebi

Trump, salgının ilk günlerinde "iyi iş çıkarıyorlar" diye övdüğü Çin ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ), virüsün ABD'de ciddi bir şekilde yayılmasının ardından adeta savaş açmıştı.

"Çin'in oyuncağı" olarak nitelediği DSÖ'yü asli görevini yerine getirmemekle suçlayan Trump, bu kuruluşa ABD'nin sağladığı fonları askıya almıştı.

Trump son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölüm rakamlarını sakladığını öne sürüyor ve Covid-19'un ilk çıktığı yer olan Çin'de durdurulabilecekken, Çin'in davranışları sonucunda küresel bir kriz haline geldiğini savunuyor.

Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.