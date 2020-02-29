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Pompeo: Esad rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli

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Pompeo: Esad rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli
Pompeo: Esad rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib’de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, “Esad rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli.” ifadesini kullandı.

Bakan Pompeo, İdlib’de Rusya destekli Esad rejimi tarafından Türk askerine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Yapılan saldırıyı “aşağılık ve utanmaz” olarak tanımlayan ve ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, “Hayatını kaybeden Türk askerleri için Türkiye devletine taziyelerimizi gönderiyoruz. ABD bu saldırıyı mümkün olan en şiddetli şekilde kınamaktadır.” mesajını verdi.

Pompeo, ayrıca Esad rejimi ve destekçilerini İdlib’de sürdürdükleri saldırıları durdurmaya çağırarak, “Esad rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah’ın bu eylemleri, Suriye’nin kuzeyinde ateşkes sağlanmasını doğrudan engelliyor. Saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve BM Güvenlik Konseyi’nin (UNSCR) 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm geliştirilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla beraber, ABD olarak “rejim ve Rus vahşetini” önlemeye ve İdlib’deki insani acıyı hafifletmeye çalışmak adına Türkiye ile irtibat içinde olduklarını belirten Pompeo, Türkiye’ye destek olmak adına seçenekleri gözden geçirdiklerini bildirdi.

Pompeo, İdlib de dahil olmak Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi ve Esed rejimini UNSCR kararına tam olarak uyuncaya kadar uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını kaydetti.

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