Pompeo Kıbrıs’ı ziyaret edecek: ‘Tansiyonun düşürülmesi gerek’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumartesi günü Kıbrıs’ı ziyaret ederek Doğu Akdeniz geriliminin taraflarıyla görüşecek.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, Doha ziyaretinin ardından Kıbrıs’a geçeceğini ifade etti ve “Anlaşmazlıklar barışçıl yollarla, diplomasiyle çözülmeli’ diye konuştu.

Pompeo’nun Kıbrıs ziyaretiyle eşzamanlı olarak ABD Başkanı Donald Trump da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmeleri yapacak.

Pompeo, “Gerçek müzakerelerin başlamasını ve bölgedeki askeri unsurların geri çekilmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.