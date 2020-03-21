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Pompeo, Rusya'yı koronavirüs hakkında dezenformasyon yaymakla suçladı

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Pompeo, Rusya'yı koronavirüs hakkında dezenformasyon yaymakla suçladı
Pompeo, Rusya'yı koronavirüs hakkında dezenformasyon yaymakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya ve diğer bir dizi ülkeyi koronavirüs salgını hakkında çarptırılmış bilgi yaymakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugünkü basın toplantısında, yanlış bilginin ABD’nin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadeledeki eylemlerini karalamaya yönelik olduğunu savunarak, bu ülkelere yalan bilgileri yaymalarına son vermeleri gerektiğini 'doğrudan söylediklerini' söyledi.

Pompeo, "Bu bilgilerin Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerden nasıl geldiğini net bir şekilde gördük" dedi.

Daha önce, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya’nın AB vatandaşlarını yeni tip koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirmek  için sosyal medyada büyük ölçekli bir kampanya başlattığına dair rapor hazırlamıştı. Rapor, Financial Times tarafından yayınlanmıştı.

Raporu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’yi 'Rus tehdidiyle ilgili memleri yaymak yerine koronavirüsten etkilenen ülkelere yardıma odaklanmayı çağırmıştı.

Zaharova, Avrupa’nın asılsız Rusya karşıtı açıklamalarla kendi sorunlarını gizleme çabalarını 'ahlaksızlık' olarak nitelendirmişti.

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