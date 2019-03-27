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Pompeo: "Venezüella'da iktidarı değiştirmek için 500 milyon dolar harcayacağız"

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella'da iktidarı değiştirmek için 500 milyon doları gözden çıkardıklarını söyledi.
Pompeo: "Venezüella'da iktidarı değiştirmek için 500 milyon dolar harcayacağız"

Pompeo, bugün ABD Temsilciler Meclisi'nde gelecek mali yıl için Başkan Donald Trump yönetimi tarafından oluşturulan bütçe yasa tasarısının gerekçelerini açıkladı.

Konuşması sırasında Venezüella'da iktidar değişikliği için ayıracakları bütçeden söz eden Pompeo, Washington yönetiminin bu amaç için 500 milyon dolara kadar harcama yapmayı planladığını ifade etti.

Pompeo, "Bütçe yasa tasarısı, ABD Kongresi'nden Venezüella'daki demokratik dönüşümün desteklenmesi için, 500 milyon doların dış yardım hesaplarına aktarılması da dahil olmak üzere yeni yetkiler istiyor" dedi.

Pompeo, Amerikan bütçesinin temel önceliğinin ise Rusya'nın kötü nüfuzuyla mücadele olacağını sözlerine ekledi.

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