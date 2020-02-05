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Pompeo'dan İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türk konvoyuna yönelik saldırı sonrası, "Türkiye'nin yanındayız" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Türkiye'yi İdlib'de taahhütleri yerine getirememekle suçladı.
Pompeo'dan İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türk konvoyuna yönelik Suriye Ordusu tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, "Koordinasyon ve gerginliğin düşürülmesi için kullanılan gözlem noktalarında görev yapan Türk personelin ölümü ile sonuçlanan saldırı sonrası NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Türkiye'nin meşru müdafaa eylemlerine tam destek veriyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca Esad rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah'ın "vahşi eylemlerinin" Suriye'nin kuzeyinde ateşkes sağlanmasını engellediği belirtildi.

Pompeo benzer bir mesajı Twitter üzerinden de paylaştı.

Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade ederek, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

Lavrov: Türkiye İdlib'de taahütleri yerine getiremedi

İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Rus gazetecilerle bir araya gelen Lavrov, Türkiye'yi İdlib konusunda varılan mutabakatlarda verdiği kilit taahhütleri yerine getirememekle suçladı. Lavrov, "Maalesef bu noktada Türk tarafı, İdlib meselesini tamamen çözecek bazı kilit taahhütleri yerine getirmekte başarılı olamadı. İlk olarak Türklerle işbirliği içerisinde olan ve hükümetle diyaloğa hazır olan silahlı muhaliflerle, adını Heyet Tahrir Şam olarak değiştiren Nusra Cephesi'nden teröristleri ayıramadılar" dedi.

Lavrov ikinci bir konu olarak, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde bulunan El Nusra ve Heyet Tahrir Şam üyelerinin Libya'ya taşınması senaryosunun yaratacağı risk ve tehditlere dikkat çekti. Lavrov, "Tüm faktörleri göz önüne aldığınızda Rusya bu sorunu tek başına çözemez. Ancak İdlib konusundaki anlaşmaların koşulsuz ve dikkatlice yerine getirilmesi için savaşabiliriz" dedi.

Lavrov, Türk konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin Rus tarafının elinde bulunan bilgileri de paylaştı. Lavrov, "Bizim verilerimize göre Türk personeli İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde bizi uyarmadan ilerledi. Biz de Suriye Ordusunu uyaramadık. Saldırı gerçekleşti ve Türkiye misilleme tehdidinde bulunuyor. Bu çok üzücü. 2018 ve 2019'daki Soçi anlaşmalarının özenle yerine getirilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk konvoyunun bölgeye hareket etmesinden bir gün önce Rusya'ya bilgi verildiğini açıklamıştı. Türkiye'nin takviye birliklerini taşıyan konvoya, pazartesi sabah saatlerinde Suriye Ordusundan ateş açılmıştı. Yedisi asker sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

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