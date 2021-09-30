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Popüler Netflix programı Love 101'de Kıbrıs şarkıları yer alıyor

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Kıbrıslı sanatçılar tarafından yazılan, kaydedilen ve yayınlanan müzikler, Netflix'in popüler dizisi Love 101'in Perşembe günü prömiyer yapacak olan 2. Sezonunda yer alacak.
Popüler Netflix programı Love 101'de Kıbrıs şarkıları yer alıyor

Kıbrıslı sanatçılar tarafından yazılan, kaydedilen ve yayınlanan müzikler, Netflix'in popüler dizisi Love 101'in Perşembe günü prömiyer yapacak olan 2. Sezonunda yer alacak.

Eleni Era'nın 'Walk With Me' ve Freedom Candlemaker'ın 'Astral Body'si, Kıbrıslı besteci Marios Takoushis'in orijinal müziğinin yanı sıra gösterinin soundtrack'inde yer alacak.

Dizi, en sevdikleri öğretmenlerini aşık etmek ve okullarından asla ayrılmamak için bir komploda birleşen bir grup genç serseriyi takip ediyor.

Meriç Acemi tarafından yaratılan dizinin ilk sezonu, özel bir hayran kitlesi ve Variety, Looper ve diğer popüler satış noktalarından gelen olumlu eleştirilerle karşılandı.

Eleni Era ve Freedom Candlemaker, adanın uluslararası alanda en çok tanınan plak şirketi olan bağımsız Kıbrıslı plak şirketi Louvana Records'a imza attı.

2009 yılında kurulan etiket, kendi stüdyosu Studio onbir63'ü işletiyor ve dünya çapında yayınladığı tüm kayıtların üretimini denetleyen tek etiketten biri.

Louvana, son on iki yılda Kıbrıs'taki en dikkate değer bağımsız yapımlardan bazılarını yayınladı.

Rüya pop sanatçısı Eleni Era'nın bir ilişkide eski sorunlarla uğraştığı bir dönemden sonra yazdığı ve birlikte çözümler bulmak için çalışmakla ilgili 'Walk With Me' single'ı.

Sanatçı yakın zamanda yeni albümü 'Younger Heart'tan parçalar içeren üç canlı video yayınladı ve Los Angeles merkezli sanatçı St. Mary ile bir araya gelerek 'Walk With Me' remiksini yayınlayacak.

Freedom Candlemaker'ın alternatif pop-rock single'ı 'Astral Body', sanatçının ilk albümü “Beaming Light” (Inner Ear Records) lansmanından önceki ilk albümüydü ve ona bir müzik videosu eşlik etti.

2022'de sanatçı, Louvana Records'tan ikinci albümünü çıkarmadan önce iki single daha yayınlamayı planlıyor.

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