Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre yasak Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söyledi.
Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir."
"Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez."
Roblox'tan yapılan açıklamada "Roblox'un şu anda Türkiye'de kullanılamadığının farkındayız ve bunun nedenini öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olduğumuzdan emin olmak için ilgili makamlarla iletişime geçtik" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X'te karara tepki gösterdi.
İmamoğlu "Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" yorumunu yaptı.
Roblox nedir?
Roblox, dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri.
Daha geleneksel oyunların aksine içerik kullanıcılar tarafından üretiliyor.
Kullanıcılar platforma eş zamanlı girerek sanal dünyada buluşabiliyor.
Oyunun dört yaş ve üzeri çocuklar için uygun olduğu belirtiliyor.
Ancak Roblox dönem dönem zararlı içerik iddialarıyla da gündeme geliyor.
Platformda bazı kullanıcıların kurallara aykırı olarak cinsellik içeren, hatta avatar'ların sanal cinsel ilişkide bulundukları oturumlar açtığı ifade ediliyor.
Roblox sorunu kabul ediyor.
Bir şirket sözcüsü 2022 yılında BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz" demişti.
Şirket bu içerikleri platformdan kaldırmak için yoğun çaba sarf edildiğini belirtmişti.
Roblox'un toplam kaç kullancısı olduğu bilinmiyor.
Ancak şirket 2020 yılında Bloomberg'e yaptığı açıklamada ABD'de 9-12 yaşları arasındaki çocukların üçte ikisinin platformu kullandığını söylemişti.
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