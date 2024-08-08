Roblox nedir?

Roblox, dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri.

Daha geleneksel oyunların aksine içerik kullanıcılar tarafından üretiliyor.

Kullanıcılar platforma eş zamanlı girerek sanal dünyada buluşabiliyor.

Oyunun dört yaş ve üzeri çocuklar için uygun olduğu belirtiliyor.

Ancak Roblox dönem dönem zararlı içerik iddialarıyla da gündeme geliyor.

Platformda bazı kullanıcıların kurallara aykırı olarak cinsellik içeren, hatta avatar'ların sanal cinsel ilişkide bulundukları oturumlar açtığı ifade ediliyor.

Roblox sorunu kabul ediyor.

Bir şirket sözcüsü 2022 yılında BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz" demişti.

Şirket bu içerikleri platformdan kaldırmak için yoğun çaba sarf edildiğini belirtmişti.

Roblox'un toplam kaç kullancısı olduğu bilinmiyor.

Ancak şirket 2020 yılında Bloomberg'e yaptığı açıklamada ABD'de 9-12 yaşları arasındaki çocukların üçte ikisinin platformu kullandığını söylemişti.