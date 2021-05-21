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Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi

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Son dönemlerin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse, resmen Android'e geldi.
Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi

Son dönemlerin popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse, resmen Android'e geldi. iOS kullanıcılarının uzun zamandır kullandığı Clubhouse'a kavuşan Android kullanıcıları uygulamayı Play Store üzerinden indirerek kullanmaya başlayabilirler. Daha öncesinde iOS tabanlı bir cihazla Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu ise aktifleştiremiyorsunuz. Sıfırdan üye olmak isteyenler için de bir sorun gözükmüyor.

Kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği sosyal medya platformu Clubhouse, tüm dünyada Android kullanıcılarına da açıldı. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle popüler olan uygulamayı daha önce sadece Apple'ın işletim sistemi olan iOS kullanıcıları indirebiliyordu.

PLAY STORE ÜZERİNDEN İNDİRİLEBİLİYOR

Resmi Twitter hesaplarından açıklama yapılırken, "Android resmen dünya çapında yayında!" ifadelerine yer verildi. Uygulama Android'in uygulama mağazası olan Play Store üzerinden indirilebiliyor. Daha önce iOS tabanlı bir cihazla Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz. Sıfırdan üye olmak isteyenler için ise bir sorun gözükmüyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BETA YAYININA BAŞLAMIŞTI

Android versiyonuyla geçtiğimiz hafta ilk beta yayınına başlayan Clubhouse ABD, Yeni ZelandaKanadaAvustralya ve Birleşik Krallık'ta piyasaya çıkmıştı.

CLUBHOUSE'A ÜYE OLMAK

Cihazınıza indirdiğiniz, sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkânı tanıyan uygulamada kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra hesabınız bekleme listesine alınıyor. Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dahil olabilirsiniz.

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