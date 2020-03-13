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Pornhub, tamamı karantinaya alınan İtalya'ya bağış yapma kararı aldı

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Pornhub, tamamı karantinaya alınan İtalya'ya bağış yapma kararı aldı
Pornhub, tamamı karantinaya alınan İtalya'ya bağış yapma kararı aldı

Dünyanın en büyük porno sitelerinden Pornhub, ModelHub'dan elde edilen gelirlerin, Koronavirüs salgınının en sert vurduğu Avrupa ülkesi olan İtalya'ya bağışlayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada modellerin payına dokunulmayacağı, Pornhub'ın 'ModelHub' sistemi aracılığıyla yüklenen videolardan Mart ayı boyunca kendi payına düşen geliri bağışlayacağı bildirildi.

Pornhub, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İtalyalılara "evlerinde eşlik etmesi için" ay boyunca ücretsiz olarak 'Pornhub Premium' üyeliği vereceğini de duyurdu.

İtalya'da şu ana kadar 12 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edildi ve 827 kişi hayatını kaybetti.

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