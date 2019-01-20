Pornhub verileri yayınladı: Artış siyasi olaylara bağlı

İstatistiklere göre hükümetin haftalardır kapalı olduğu ABD'de porno izleme oranları arttı.

Trump hükümeti kapattı, ABD'de pornoya ilgi arttı

Başkent Washington'da ise bu oranın ülkenin geri kalanından fazla olması dikkat çekti.

İSTATİSTİKLER YAYINLANDI

Porno izleme sitesi Pornhub, ABD'nin başkenti Washington DC'den girişlerde artış olduğunu gösteren istatistikleri yayınladı.

'ZORUNLU İZİN' ETKİSİ

Porno izlenme sayısında gerçekleşen bu artışın, hükümetin kapalı olmasıyla zorunlu olarak izne çıkan federal çalışanların etkisinin olduğu öne sürüldü.

WASHINGTON'DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sitenin verdiği istatistiklere göre porno izlenme oranları ABD genelinde artarken, hükümet kurumlarının bulunduğu Washington DC'deki artış ise, ülkenin geri kalanına oranla daha fazlaydı.

PORNHUB: SİYASİ OLAYLARA BAĞLI

İzlenme oranlarındaki artış ve azalmaları siyasi olayların gidişatına bağlayan Pornhub, daha önceden de FBI Direktörü Comey'in Senato'ya ifadesi sırasında siteye girişlerde düşüş yaşandığı yorumunu yapmıştı.