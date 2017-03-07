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PornHub videolarında matematik akımı

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PornHub videolarında matematik akımı
Dünyaca ünlü porno sitesi PornHub'da bazı kullanıcıların yaptığı matematik problemli yorumlar, kısa sürede sitede büyük bir akıma dönüştü.

Shiftdelete.net'in haberine göre, ünlü porno sitesi PornHub, oldukça ilginç bir akıma ev sahipliği yapıyor. Popüler porno videolarının altına site kullanıcıları, çeşitli matematiksel teoremler veya basit matematik soruları içeren yorumlar yapmaya başladı.

f_taylor kullanıcı adlı kullanıcı tarafından sorulan bir trigonometrik sorunun başlattığı akım oldukça kısa sürede yayıldı.

SORULARA CEVAPLAR DA GELİYOR

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Matematiksel soruların cevabını bulmak için porno sitesini tercih eden kullanıcıların oluşturduğu bu komik akım kısa süre içerisinde neredeyse tüm videoların altında benzer yorumlar oluşmasına neden oldu. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, sorulan bu sorulara kullanıcıların cevap vermesi oldu. Videoların altındaki yorumlarda yer alan sorulara doğru ve açıklayıcı anlatımlarla cevap veren birçok kullanıcı da bulunuyor.Shiftdelete.net'in haberinde, PornHub'da başlayan bu ilginç akımın kısa süre içerisinde diğer porno sitelerinde de başlayacağı öngörüsünde bulunuldu.

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