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Pornhub'ın 1 Nisan şakası paniğe yol açtı

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Pornhub'ın 1 Nisan şakası paniğe yol açtı
Pornhub'ın şakası sosyal medyada çok konuşulanlardan oldu

Dünyaca ünlü porno sitesi Pornhub, kullanıcılarına 1 Nisan şakası yaptı. Gece yarısı siteye giren kullanıcılar videolara tıkladıkları anda, Facebook beğeni butonu ile birlikte "Videoyu paylaştığınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaştı.

Uyarının altında yazan bundan sonra videoların otomatik olarak paylaşılacağı uyarısı kullanıcılardan kısa süreli paniğe neden oldu. Pornhub'ın şakası sosyal medyada da çok konuşulanlardan oldu.

İşte o uyarı:

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