"Kadınlar da cinsellikten hoşlanan canlılardır. Burada olmamız, bu hayatta var olmamız, hep seks sayesinde." Bu sözlerin sahibi kendi prodüksiyon şirketinin sahibi olan erotik film yönetmeni Erika Lust.

"Kadınlar da cinsellikten hoşlanan canlılardır. Burada olmamız, bu hayatta var olmamız, hep seks sayesinde."Bu sözlerin sahibi kendi prodüksiyon şirketinin sahibi olan erotik film yönetmeni Erika Lust.Lust, kadınların da en az erkekler kadar porno izl