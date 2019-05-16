Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?

BBC
Pornonun erkekler üzerindeki etkisi birçok araştırmaya konu oldu, ancak kadınları nasıl etkilediğiyle ilgili bilinenler çok az.
"İlk toplu seks sahnesini 12 yaşındayken izledim."
24 yaşındaki Neelam Tailor, ilk porno izleme deneyimini 12 yaşındayken yaşadı
Tailor yalnız değil. 2016'da yapılan bir araştırmaya göre 11 ile 16 yaş arasındaki kızların yüzde 53'ü, internet ortamında cinsel içerikli görüntüler izliyor.
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