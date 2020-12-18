ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan bir adam, 25 bin dolar (191 bin 359 lira) değerinde olduklarını söylediği porno koleksiyonu ve seks oyuncaklarını atan anne-babasına açtığı davayı kazandı.

2016’da, karısından boşandıktan sonra anne-babasının yanına yerleşen David Werking (42), Grand Haven kentindeki eve seks oyuncakları ile filmler ve dergilerden oluşan porno koleksiyonunu da götürdü.

Werking, 2017’de anne-babasının yanından ayrılıp Indiana eyaletine taşındı ve onlardan eşyalarını yollamalarını istedi. Indiana’ya yollanan eşyalar arasında onun için çok değerli olan koleksiyonu yoktu. Anne-babası Beth ve Paul Werking, çöpe attıklarnı itiraf etti.

“Onların çoğunun yerine yenisini koyamam, ender bulunan şeyler” diyen David Werking dava açtı. Anne-babası, “Boşandığında onu, eve porno filmleri ve dergileriyle, seks oyuncakları getirmemesi konusunda uyardık” diyerek kendilerini savundu.

Werking, babasının kendisine, “Biz sana iyilik ettik” diye e-posta yolladığını, kendisinin de “Başkasına ait bir şeyi atmak iyilik değildir” diye yanıt verdiğini söyledi.

Hakim Werking’i haklı buldu. Beth ve Paul Werking, zararını tazmin etmek amacıyla mahkeme tarafından belirlenen bir miktarı oğullarına ödeyecek.