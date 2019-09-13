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Porno sitesinden Dünyaca ünlü kulübe sponsorluk teklifi

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Porno sitesinden Dünyaca ünlü kulübe sponsorluk teklifi
Porno sitesinden Dünyaca ünlü kulübe sponsorluk teklifi

Cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesi, NBA'in ünlü ekibi Miami Heat'e sponsor olmak için teklifte bulundu.

NBA ekibi Miami Heat'in salonu Miami Arena'nın isim sponsorluk anlaşması bu yıl sona eriyor. American Airlines ile 20 yıllık isim hakkı sözleşmesini uzatmayan Miami Heat'e cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesinden ilginç bir teklif geldi.

Cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesi, American Airlines'ın 1999'dan beri yıllık 2 milyon dolar ödediği isim hakkı için Miami Heat'e 10 milyon dolar teklif etti.

"MIAMI GÜZEL KIZLARI VE HEAT İLE TANINIYOR"

Cinsel içerikli film sitesi, yaptığı açıklamada "Miami, güney sahili, güzel kızları ve NBA'deki takımı Miami Heat ile tanınıyor. Miami, aynı zamanda BangBros ile de tanınıyor. Biz de Miami'nin maçlarını oynadığı salona isim sponsoru olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

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