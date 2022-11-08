Porno talepleri karşısında isyan eden Tumblr, çıplaklığa izin verme kararı aldı

"Sanatınızı yargılamak için burada değiliz"

Kullanıcıların porno talebi karşısında isyan eden Tumblr yönetimi, çıplaklığa izin verme kararı aldı.

Yönetim "Çıplaklık ve diğer yetişkin içerikler genellikle kabul edilecek" açıklamasında bulundu.

Açıklama, "Sanatınızı yargılamak için burada değiliz, sadece yetişkinlere yönelik içeriğinize bir etiket eklemenizi istiyoruz, böylece görmek istemeyen kullanıcılar bunları filtreleyebilir" diye devam etti.

2007'de kurulan Tumblr, ilk zamanlarda pornografik içerikler de dahil olmak üzere her türlü paylaşıma izin veriyordu. Ancak sitenin eski sahibi Verizon firması, 2018'de platforma katı kurallar getirmiş ve yetişkinlere yönelik içerikleri yasaklamıştı.

Sitenin 2019'da el değiştirerek Automattic firmasına satılması ise pornografik paylaşımların geri döneceğine dair spekülasyonlara neden olmuştu.

Automattic'in CEO'su Matt Mullenweg, geçen ayki açıklamasında, porno yasağını sürdüreceklerini ama eski katı kuralları gevşetmek istediklerini söylemişti.

CEO, Verizon'un kurallarının "sadece pornoyu değil, aynı zamanda sanat ve sanatçıyı da ortadan kaldırdığını" ifade etmişti:

Tumblr ve Automattic ekipleri siteyi daha açık ve sağduyulu hale getirmek için çalışıyor olsa da bu politika halen yürürlükte.

Mullenweg'in sözünü ettiği çalışmalar salı günü sonuçlandı. Yayımlanan yeni yönergede çıplaklığa izin verileceği ama pornografinin veya cinsel içerikli materyallerin yasak kalacağı duyuruldu:

Uygun şekilde etiketlendiği sürece paylaşımlarınız çıplaklık, yetişkin konuları veya cinsel temalar içerebilir. Ancak cinsel ilişki vb. eylemlerin görsel tasvirleri Tumblr'da yasak olmaya devam ediyor.

David Karp tarafından kurulan Tumblr'ın mottosu ilk zamanlar, "Çıldırın, delirin" olmuştu.

Mullenweg ise geçen ayki açıklamasında, "İlkesel olarak 'Çıldırın, delirin' sözüne katılıyorum. Ancak internetin ilk zamanlarındaki gelişigüzel porno dostu dönem şu anda imkansız" demişti:

2022'de hiçbir modern internet hizmeti Tumblr'ın 2007'de uyguladığı kuralları koyamaz.