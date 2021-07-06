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Porno Yıldızı Kristina Lisina'nın Şüpheli Ölümü: Elinde Bir Notla 22'inci Kattan Düştü

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OnlyFans fenomeni ve porno oyuncusu 29 yaşındaki Kristina Lisina, Rusya’da yaşadığı binanın 22’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Lisina’nın neden düştüğüne ilişkin inceleme sürüyor.
Porno Yıldızı Kristina Lisina'nın Şüpheli Ölümü: Elinde Bir Notla 22'inci Kattan Düştü

OnlyFans fenomeni ve porno oyuncusu 29 yaşındaki Kristina Lisina, Rusya’da yaşadığı binanın 22’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Lisina’nın neden düştüğüne ilişkin inceleme sürüyor.

The Sun’da yer alan habere göre, bankacılığı bırakarak porno film sektörüne giren ve Rusya’nın St. Petersburg kentine taşınan Kristina Lisina, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Lisina, yaşadığı yerde, 22’inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtları düştüğü gün son olarak Lisina’nın elinde yiyeceklerle binadan içeri girdiğini gösterdi.

İncelemelere göre, Lisina düştüğü sırasında elinde “Her zaman kalbimde olacaksın” yazan madeni para şeklinde bir obje tutuyordu.

Rusya Soruşturma Komitesi, ölüm sebebini incelemeye başladı. Lisina’nın erkek arkadaşı Rustam M. de ölümü duyurarak cenaze için bağış istedi.

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