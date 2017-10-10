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Porno yıldızı şikâyetçi: İşimizi elimizden alabilirler

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Porno yıldızı şikâyetçi: İşimizi elimizden alabilirler
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte seks robotlarının piyasaya girmesiyle birlikte porno yıldızları da işlerinin geleceğiyle ilgili kafa karışıklığı yaşıyor.

Bir taraftan porno endüstrisi için “tehdit” oluşturan seks robotlarının insanların yerini alabileceği iddia edilirken, yapay zekanın hiçbir zaman gerçeğinin yerini doldurmayacağını düşünenler ise porno endüstrisinin bu gelişmeden fayda sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Daily Star’a konuşan porno film oyuncusu Ela Darling, “Seks robotları ezber bozacak.  Şu anda, seks robotlarının icat edildiği dönemdeyiz, bir sonraki adım herkesin bunlara sahip olacak. Bir noktada insanların birbirleri yerine robotlarla seks yapmaya başlayacağını düşünüyorum. Herkes değil ama birçok kişi” dedi. Seks robotlarının “fiziksel ihtiyaçları giderdiğini” kaydeden Darling, “Ancak porno daha çok kişilerle ve psikolojik ihtiyaçlarla ilgii” diye konuştu. 

Porno sektöründen bir başka isim Blair Williams ise robotların geçici bir trend olduğunu söyledi. “Yapay teknolojinin insan bağlantısının yerini alabileceğini düşünmüyorum” diyen Williams, seks robotlarının porno incesinde uyarılma için kullanılabileceğini ve sektörün bundan faydalanabileceğini ifade etti. 

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