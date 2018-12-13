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Porno yıldızı, Trump'a 300 bin dolar ödeyecek!

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ABD Başkanı Donald Trump ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiğini öne süren ve geçtiğimiz yıl adından sık sık söz ettiren porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı hakaret davası reddedildiği için yaklaşık 300 bin dolar ödeyecek.
Porno yıldızı, Trump'a 300 bin dolar ödeyecek!

Daniels'ın Trump'a açtığı hakaret davasının reddedilmesi üzerine avukatlık ücretleri için yaklaşık 293 bin dolar ödemesi istendiği, yaklaşık bin dolar da yaptırım cezası ödemesi gerektiği açıklandı.

Oyuncunun avukatı ise müvekkilinin bir kuruş bile ödemeyeceğini söyledi ve "Zaten gizlilik sözleşmesi davasında kendisinden istenilen ücretten (300 bin dolar) daha fazla kazanacak" dedi.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen verdiği ifadede Trump'ın talimatıyla porno filmlerde oynayan Stormy Daniels ve Playboy yıldızı Karen McDougal'a 'sus payı' olarak ödeme yaptığını söylemiş, Stormy Daniels ise 'Full Disclosure' (Tam İfşaat) adlı kitapta anılarını kaleme almış,  Donald Trump ile ilk kez 2006 yılında California eyaletindeki Tahoe Gölü’nde düzenlenen ve ünlü isimlerin katıldığı bir golf turnuvasında gizli bir kaçamak yaptıklarını öne sürmüştü. 

Daniels'ın davası gereği Trump'ın yemin altında ifade vermesi ve yalan söylemesi durumunda görevden alınma riskiyle karşılaşabileceği ifade edilmişti. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, 1995'teki Monica Lewinsky skandalında, yeminli ifadede yalan söylediği gerekçesiyle böyle bir süreç yaşamıştı. 

TRUMP: AT SURATLI

Daniels, Trump'ın attığı bir tweete karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı açtığı davalardan birini kaybeden porno yıldızı Stormy Daniels ile Twitter üzerinden alay ederek, "Harika, şimdi artık at suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebilirim" paylaşımında bulunmuştu.

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