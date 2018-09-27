Poroşenko ve Trump, BM'de pişti oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. Görüşmede aynı takım elbise ve aynı kravatla pişti olan liderler, sosyal medyada alay konusu oldu.

New York'ta gerçekleştirilen BM 73. Genel Kurulu çerçevesinde Poroşenko ve Trump, bir araya geldi. Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, Twitter'dan görüşme ile ilgili bir fotoğraf yayınladı. First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti.

Tsegolko, bu görüntünün ‘stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü. Ancak bu açıklama sosyal medya kullanıcılarını bu duruma ikna etmeye yetmedi. Poroşenko ve Trump, kullanıcıların alay konusu oldu.

@wintik555 isimli kullanıcı "Birlik mi, peki ya Ukrayna bayrağı nerede? Siz buna birlik mi diyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Poroşenko'nun Trump'tan daha kısa olduğunu bilenler de onun daha uzun görünmek için bir adım önde durduğunu yazdı.