  • BIST 100.122
  • Altın 232,019
  • Dolar 6,0413
  • Euro 7,0709
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Poroşenko ve Trump, BM'de pişti oldu

»
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. Görüşmede aynı takım elbise ve aynı kravatla pişti olan liderler, sosyal medyada alay konusu oldu.
Poroşenko ve Trump, BM'de pişti oldu

New York'ta gerçekleştirilen BM 73. Genel Kurulu çerçevesinde Poroşenko ve Trump, bir araya geldi. Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, Twitter'dan görüşme ile ilgili bir fotoğraf yayınladı. First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti.

Tsegolko, bu görüntünün ‘stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü. Ancak bu açıklama sosyal medya kullanıcılarını bu duruma ikna etmeye yetmedi. Poroşenko ve Trump, kullanıcıların alay konusu oldu.

@wintik555 isimli kullanıcı "Birlik mi, peki ya Ukrayna bayrağı nerede? Siz buna birlik mi diyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Poroşenko'nun Trump'tan daha kısa olduğunu bilenler de onun daha uzun görünmek için bir adım önde durduğunu yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İslami bir anma nasıl Karayipler’de benzersiz bir törene dönüştü?26 Eylül 2018 Çarşamba 16:26
  • 'Dünyanın en sevimli iyiliği'26 Eylül 2018 Çarşamba 16:13
  • 'Sıfır beden tarikatının gurusuna' cinayet suçlaması26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
  • Dünyanın en pahalı ayakkabısı bugün görücüye çıkıyor26 Eylül 2018 Çarşamba 15:50
  • Beyonce’nin eski bateristinden taciz iddiası26 Eylül 2018 Çarşamba 12:22
  • Prensesi böyle karşıladılar26 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
  • Metroda bacaklarını açarak oturan erkeklerin üzerine çamaşır suyu döktü26 Eylül 2018 Çarşamba 12:04
  • Yeni balık yağı ilacı, kalp krizi riskini 'yüzde 25 azaltıyor'26 Eylül 2018 Çarşamba 11:53
  • McDonald's'ı işleten Asya kökenli iki genç, 25'er bin dolar kazandı26 Eylül 2018 Çarşamba 09:45
  • Türkiye'de sağlıklı tavuk göğsü fiyatı 30 TL'ye kadar çıktı26 Eylül 2018 Çarşamba 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti